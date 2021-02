Nonna Annina compie 100 anni. A chi le chiede come ha raggiunto questo grande traguardo risponde: "Ho fatto tanto del bene, fatelo anche voi!"

FIAMMA DI LEONARDO.

Anna Savo nasce a Pianella il 20 febbraio 1921. Rimane sola a Pianella, i fratelli: Renato, Gabriele, Antonio e Mario emigrano in Canada, la sorella Donata ha vissuto a Chieti, la sorella Maria a Casacalenda nel Molise e la sorella Italia viva ancora a Genova.

Da giovanissima ha lavorato come tabacchina per le Manifatture Sabucchi. Si sposa nel 1940 con Antonio Ricciotti e festeggiano insieme le loro Nozze d'oro nel 1990. Anna (per tutti Annina) ha 6 figlie: Nicoletta (la prima e prematuramente scomparsa), Marisa, Pinuccia, Rosetta, Eleonora e Roberta. La sua è una grande famiglia, 14 nipoti e 20 pronipoti, nel mese di ottobre 2020 Annina è diventata trisavola, sono nati due gemellini Pietro e Riccardo dalla pronipote Martina.

Grandissima lavoratrice, è stata una delle prime dipendenti del Salumificio Di Leonardo dove ha continuato a lavorare per molti anni. Di quel periodo ricorda sia le fatiche ma anche le tante gratificazioni ed il rispetto della famiglia Di Leonardo.

Fino all'età di 90 anni partecipava tutte le mattine alla celebrazione della prima Messa, arrivava in paese a piedi da Via S. Lucia; nel suo giardino ha la statua di S. Pio e fin quando ha potuto, è sempre stata presente agli incontri di preghiera e ai pellegrinaggi organizzati dal Gruppo di Preghiera di S. Pio. Una vita dedita alla sua grande famiglia, al lavoro, ma soprattutto al bene per gli altri, sempre pronta a soccorrere ed aiutare tutti nel momento del bisogno, tutte qualità che le sono state riconosciute nel 1997, quando ricevette il Premio 'Rosone d'argento' da parte della Pro-Loco di Pianella, nella pergamena vengono citate testuali parole: "Perché ha saputo dedicarsi alla numerosa famiglia, con quotidiano sacrificio, impegnando tutte le sue capacità in momenti di grandi prove, con perseveranza, pazienza, tolleranza e con fiducia nell'umana solidarietà".

Vive da sempre nella sua casa in Via S. Lucia circondata da piante e fiori che ha sempre amato, nel giardino non mancano mai inoltre la ciotola per i gatti ed i cani del quartiere e le briciole per gli uccelli.

Nonna Annina, la nonna di tutti, ha compiuto 100 anni il 20 febbraio 2021, il maledetto virus ha impedito alla sua famiglia di festeggiarla come avrebbe meritato, ma Annina ringrazia di cuore tutti coloro che le hanno dedicato un pensiero, un augurio.

A chi le chiede come ha raggiunto questo grande traguardo risponde: "ho fatto tanto del bene, fatelo anche voi!".