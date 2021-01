Caprara: un uomo di Cappelle sul Tavo muore durante una battuta di caccia

Questa mattina intorno alle 09:30 nel territorio di Caprara che costeggia la strada provinciale 23 è avvenuto un incidente durante una battuta di caccia.

Secondo la prima ricostruzione ad un uomo di 66 di Cappelle sul Tavo cadendo è partito un colpo accidentale che non gli ha lasciato scampo. Inutile è stato l'intervento dei soccorritori arrivati in elisoccorso del Soccorso Alpino. Sul posto sono intervenuto anche i carabinieri della caserma di Spoltore per i rilievi e le indagini.