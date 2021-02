CINQUE DOCENTI POSITIVI AL COVID. DECISA LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO A SANTA TERESA DI SPOLTORE

Il plesso scolastico "Tiziana Fagnani" a Santa Teresa di Spoltore, resterà chiuso da lunedì prossimo fino al 14 febbraio. La decisione dopo un'interlocuzione con la Asl, in seguito ad una serie di positività al Covid tra docenti ed alunni, già in isolamento fiduciario, che coinvolgono più classi. I casi accertati: ci sono 5 docenti positivi a tampone molecolare effettuato dalla stessa Asl. Altri 5 docenti, poi, sarebbero positivi al tampone antigenico rapido e in attesa di conferma del tampone molecolare. Tra gli alunni, 5 sono risultati positivi a tamponi molecolari Asl e altri 3 sono positivi a tamponi antigenici privati, anche loro in attesa del tampone di conferma. Ma potrebbero esserci ulteriori sviluppi, considerata la presenza di alunni e docenti con sintomi che potrebbero essere significativi, per i quali sono previsti in queste ore i necessari controlli. Il sindaco Luciano Di Lorito ha spiegato di aver firmato l'ordinanza di chiusura per tutto il presso dopo aver ricevuto il parere tecnico da parte del dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara: "sarà cura della Asl" ha spiegato "effettuare tamponi molecolari a tutta la popolazione scolastica durante questo periodo per garantire un sicuro rientro dopo la quarantena". Al momento, tuttavia, sono in regime di quarantena e isolamento domiciliare solo i casi accertati e sotto monitoraggio dalla Asl. Di Lorito invita poi tutti i cittadini alla massima cautela e annuncia la partenza di un nuovo screening aperto all'intera popolazione, probabilmente già nel prossimo week end: "raccomandiamo rispetto delle regole e buon senso a tutti i cittadini: siamo ancora nel pieno della pandemia ed anche se a livello regionale e nazionale ci sono segnali positivi, Spoltore, e tutta l'area metropolitana, sta attraversando una fase delicata". Nel plesso di Santa Teresa erano già in quarantena 3 classi, per 2 casi di positività identificati precedentemente. Programmata in settimana la sanificazione di ogni ambiente scolastico.