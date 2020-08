Incendio a Cappelle sul Tavo

+ + + NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO + + +

Buone notizie dal fronte dell'incendio, in via Michielangelo è scoppiato un tubo dell'acqua che ha evitato il peggio per le abitazioni presenti, mentre l'azienda agricola BIOPIERì ha attivato l'impianto di irrigazione riuscendo a spegnere la gran parte dell'incendio nei terreni lungo fiume.

- - - -

Il Comune di Cappelle sul Tavo ha inviato questo messaggio a tutti i membri del gruppo whatsapp "Cappelle Informa":

++ATTENZIONE ++

Stiamo collaborando con i vigili del fuoco che stanno intevenendo sull'incendio. La situazione è sottocontrollo. Abbiamo attivato il servizio di CAPPELLE INFORMA in RICEZIONE solo per segnalazioni importanti e richieste di soccorso. Invitiamo a non dirigersi in zona Cocchione, Pignatara e Cimitero per non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

Grazie per la collaborazione.

- - -

I Vigili del fuoco stanno cercando di domane un grande incendio sviluppatosi nei terreni sul lungo fiume del fiume Tavo nella zona di Cappelle sul Tavo.

Dalle prime informazioni pare che l'incendio sia iniziato questa mattina verso le sei, ma a causa del vento caldo non sia stato ancora domato.

L'area coinvolta è molto estesa come potrete vedere dal video e dalle foto.

Chiusa la viabilità in via Giosuè Carducci di Cappelle sul Tavo.

In azione più mezzi dei Vigili del fuoco compreso l'elicottero e i canadair.

Le fiamme hanno coinvolto anche via Cocchione di Cappelle sul Tavo.

Guarda il video registrato questa mattina alle 05:45 da un lettore di collinedoro.net