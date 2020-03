Festa privata a Cappelle sul Tavo, denunciate 11 persone

Sono stati sorpresi mentre erano intenti a festeggiare la nascita di un bambino in giardino: in 11 sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Pescara. E' accaduto a Cappelle sul Tavo (Pescara): amici e parenti sono stati sorpresi a festeggiare all'interno di una pertinenza prospiciente un'abitazione di proprietà.

Ma secondo il comando dei carabinieri provinciali a Pescara, in generale, oggi sembra esserci pieno rispetto delle nuove restrizioni: qualche denuncia non è mancata, mentre runners e passeggiate sono di fatto azzerate

fonte: ansa.it-Abruzzo