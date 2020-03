Collecorvino: 8 contagiati e 2 decessi, la preoccupazione del Sindaco Antonio Zaffiri

Siamo preoccupati. Nel nostro paese oggi a distanza di poche ore ci sono stati i primi due morti da Covid 19. Un uomo di 81 anni è una signora di 88.

Abbiamo otto contagiati e 35/40 persone in quarantena, potenziali contagiati. Sono preoccupatissimo, le persone non hanno percepito la gravità della cosa, escono per futili motivi più volte al giorno, Sono allibito, Vanno ancora ristrette le misure. Tutti trovano la scusa per uscire di casa, ma l’autocertificazione non giustifica la morte di altri. Non siate egoisti, irresponsabili e incivili restate a casa.