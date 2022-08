MUSICA AL MUSEO Museo dell’Artigianato Ceramico Abruzzese di Pianella Sabato 13 agosto 2022 - ore 18 Concerto di Jubilus Clarinet Quartet

Un viaggio musicale tra Europa e America. Il programma proposto vuole percorrere un ipotetico viaggio tra i linguaggi musicali che hanno caratterizzato la cultura europea e quella americana; raccontando la storia di aree geografiche lontane e differenti, mettendo in relazione la musica con i contesti sociali, economici e culturali dei due continenti.

Nato nel 1989 dall’idea di quattro amici e affermati musicisti, il quartetto di clarinetti “Jubilus” composto da

Alfonso Giancaterina, clarinetto Sib,

Antonio Troiano, clarinetto Sib,

Antonio Di Vittorio, clarinetto Sib,

Claide Di Silvestro, clarinetto basso,

svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, imponendosi in numerosi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera e ricevendo premi speciali, soprattutto, come interprete di opere del ‘900.

Dal 2013 è regolarmente invitato al “Festival Internazionale del Clarinetto”, prestigiosa rassegna concertistica che si svolge con cadenza annuale nel continente europeo e americano e dove partecipano i più importanti clarinettisti attualmente in attività.

Per quanto riguarda la scelta del repertorio, il quartetto si propone di alternare composizioni originali a elaborazioni di brani appartenenti a periodi e stili diversi dando, così, risalto alla grande versatilità tecnica ed espressiva del clarinetto.

In quest’ottica si inserisce un progetto del quartetto confluito in un disco dal titolo “Dal Cinquecento a Piazzolla… un viaggio musicale nella storia”, inciso per l’etichetta “Accademia 2008-Edizioni Musicali”. Molti brani del disco, frutto di elaborazioni particolari (come arrangiamenti, riduzioni, revisioni) realizzate dai membri stessi del gruppo, sono stati proposti in concerto per la prima volta nel 2015 nel “Salòn De Actos” del Centro Culturale “Conde Duque” di Madrid (Spagna) con apprezzamenti di pubblico e critica

Organizzazione generale di Diego Troiano direttore del Museo.

Con l’occasione si possono visitare le due mostre in corso presso il Museo, la prima sulla ceramica Polci di Pescara a cura di Alessandro Morelli e la seconda sulle maioliche di Gesualdo Fuina a cura di Franco G. Maria Battistella.

Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione telefonica