Workshop con Vincent Riotta

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, fondata nel 1880 alla presenza del Presidente Onorario Michetti e del Vicepresidente Barbella, è proprietaria dal 1892 dell’ex chiesa di Santa Maria della Piazza adibita a teatro e pinacoteca da allora, si trova nel Centro storico di Spoltore (PE) alla Piazza G. D’albenzio n.1 è attualmente Presieduta dall’Avvocato Luigi Spina, il 27 e 28 Novembre 2021 ospiterà il workshop di recitazione dell’attore internazionale Vincent Riotta.

L’attore in uscita nel film di House of Gucci dove interpreta la parte di Fernando Reggiani arriverà In Abruzzo, grazie al suo Management per gli eventi e le ospitate la THE MAC LIVE di Moccia Antonio Carlo che ha sede in Pescara, insegnerà ai partecipanti al corso “ Le 5 regole D’oro della recitazione “ , il corso è a numero chiuso e sono rimasti pochi posti.

L’attore in questi giorni sta girando due Film:

uno per Netflix “ Love in the Villa “ dove interpreta la parte di un imprenditore di vino Veneto e l’altro in Sicilia “ I racconti della Domenica “ dove interpreta la parte di un politico Siciliano degli anni 50, ed inoltre il prossimo mese interpreterà un ruolo da protagonista in una serie Londinese per la BBC, come insegnante insegna a Los Angeles e Nashville negli Stati Uniti, a Londra e tutta Italia ed a Novembre è stato invitato ad insegnare in una Accademia del Namibia .

Insomma non perdete l’occasione di imparare da un Grande attore Internazionale, per info prenotazioni potete contattare l’avvocato Luigi Spina Presidente della Soms di Spoltore al seguente numero 3472635275 il termine per le iscrizioni è il 5 Novembre 2021.