DOMANI (SABATO 16 OTTOBRE 2021) SPOLTORE RICORDA GIOVANNI CONTRATTI

Spoltore ricorda l'assessore pescarese Giovanni Contratti. Lo farà con una cerimonia-convegno in occasione dell'inaugurazione della via dedicata all'amministratore comunale. Assessore al comune di Pescara negli anni '70, Contratti denunciò per primo l'inquinamento del fiume Pescara provocato dagli scarichi industriali e per questo venne isolato e progressivamente costretto a lasciare la politica attiva.

L'appuntamento a Spoltore è in via Di Marzio, di fronte al Comune, sabato 16 ottobre 2021 alle ore 10.00: a Contratti sarà intitolata la strada, recentemente allargata e risistemata, che dal Municipio scende verso il Convento. Interverranno, assieme al sindaco Luciano Di Lorito e al consigliere comunale Marina Febo, che ha proposto l'intitolazione, la nipote Giovanna Contratti, il presidente della Regione Marco Marsilio, il Procuratore Capo della Repubblica Giuseppe Bellelli, il consigliere regionale Giovanni Legnini, già Presidente della commissione di inchiesta sul sito inquinato di Bussi. Sono stati inoltre invitati il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, sindaci e amministratori comunali di Pescara, Spoltore, Bolognano, Bussi e Popoli, consiglieri della Regione e della Provincia, deputati e senatori abruzzesi.