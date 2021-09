Nuovi acquisti per lo Spoltore Calcio

Lo Spoltore Calcio annuncia di aver acquisito i diritti sportivi per la stagione 2021/22 dei giocatori Hernan Zazas Sanchez, Gaston Cedrez Batista e Samuel Di Renzo

Gaston Cedrez Batista uruguaiano classe 1998 è un giocatore capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. L'estrema disinvoltura con la quale si muove nel reparto offensivo, si coniuga con movimenti e tempi di inserimento da giocatore esperto e navigato. Arriva dall'esperienza in Spagna. Nell'utlima stagione ha vestito la maglia del Real Aviles, dopo aver vestito militato Under17 dell'Atletico Madrid e Under 18 del Real.

Hernan Zazas Sanchez, nato a Buenos Aires, è un difensore centrale di sicura affidabilità. Classe 1993 è in possesso del doppio passaporto, argentino-spagnolo, ed è dotato di buonissima fisicità. Estremamente tecnico è inoltre dotato di estrema velocità ed è molto forte nel gioco aereo. Può tranquillamente giocare come centrale sia in una difesa a 4 che in una a 3.

Di sicura affidabilità è anche Samuel Di Renzo, terzino destro e all'occorrenza anche centrale difensivo, classe 1999. Nonostante la giovane età ha maturato esperienze importanti in Serie D e Eccellenza. Cresciuto nel settore giovanile della Renato Curi Angolana ha vestito le maglie di Teramo, Francavilla, Matelica e Pineto prima di tornare lo scorso anno a Città Sant'Angelo. Arriva dai nerazzurri con la formula del prestito.

In foto da sinistra: Cedrez, Zazas, Di Renzo