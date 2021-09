Presentazione scuola calcio Spoltore

Riparte sotto i migliori auspici la scuola calcio dello Spoltore diretto da Edmondo Farias. Cominceranno lunedì 6 settembre le attività della scuola calcio azulgrana, precedute, sabato 4 settembre, da una presentazione ufficiale che si terrà presso il lido Le Nereidi. "Per me e per noi la scuola calcio deve insegnare vita". Queste le parole di Edmondo Farias. " Divertimento e crescita. Motivo per cui il sorriso e la condivisione fanno la differenza. Avevamo come obiettivo un numero chiuso, lo abbiamo raggiunto in largo anticipo. Ci sarà ancora qualche innesto nella categoria piccoli amici (2014715/16) e da lunedì saremo operativi sui campi. Sabato illustreremo il nostro programma e le tante novità, rappresentate da esperienze indimenticabili all'estero e in Italia". Nello staff Spoltore Calcio-Tiki Taka oltre al già citato Farias ci saranno: Alessandro Del Gallo, Francesco Fasciani, Pierluigi Marino, Nicholas Sborgia, Davide Faieta, Gianluca Pacchiarotti e Marco D'Ottaviantonio.

Appuntamento dunque in viale Primo Vere 63, presso lo stabilimento Le Nereidi. Dopo la presentazione per chi vorrà possibilità di cena con menù adulto e bambino. Per partecipare alla conferenza ed eventualmente alla cena chiamare il numero: 327 8118275.