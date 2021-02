Nasce un nuovo gruppo consiliare a Cappelle Sul Tavo, “Progetto Comune”

A Cappelle sul Tavo nasce un nuovo gruppo consiliare, “Progetto Comune”. A partire dalla data odierna i Consiglieri Alessio Gaudiello e Matteo Mattioli escono dal gruppo consigliare “Insieme per Cappelle”, con il quale sono stati eletti alle ultime elezioni, per costituire un proprio gruppo.

“Progetto Comune” costituito rispettando le norme statutarie ed il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari, vuole essere un valore aggiunto ed una nuova forza aggiuntiva per dar voce ai cittadini e stimolare e incentivare la cittadinanza attiva.

Questa decisione non proviene da un diverbio con gli altri due membri del gruppo consiliare “Insieme per Cappelle”, bensì da una riflessione ponderata che ha condotto alla scelta di creare una realtà nuova e giovanile che si metta al servizio della popolazione e che lavori esclusivamente per il bene della collettività.

“Ringraziamo di cuore Pierino Di Giandomenico, capogruppo di Insieme per Cappelle, per averci guidato e formato in questi quasi due anni trascorsi dalle elezioni”, dichiara il capogruppo Matteo Mattioli. “Ovviamente non passeremo in maggioranza, resteremo consiglieri di opposizione” continua Mattioli, “l’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di raccogliere le istanze dei cittadini e presentarle, dove possibile, in consiglio comunale per far sentire la voce di tutti. Con il gruppo consigliare Insieme per Cappelle avremo sempre una collaborazione leale in consiglio e nelle attività che la minoranza porterà avanti.”

Inoltre,creando questo nuovo gruppo i due giovani consiglieri sperano di poter “dimostrare quanto siano importanti la cittadinanza attiva (in tutte le sue forme) e l’impegno in prima persona per apportare un miglioramento concreto alla società” dichiara Gaudiello, che aggiunge “rivolgendo la nostra attenzione soprattutto ai giovani, nella speranza di poter risvegliare in alcuni di loro l’interesse verso l’attivismo politico”.

Auspico al nuovo Gruppo Consigliare “Progetto Comune” di diventare punto di convergenza di molti giovani nell’interesse della nostra comunità dichiara Pierino di Giandomenico capo gruppo di Insieme per Cappelle.