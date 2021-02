Spoltore: apre al traffico una nuova via del castello

Da questa mattina (3 febbraio 2021) è aperta al traffico una nuova Via del Castello a Spoltore capoluogo: è stata creata una seconda corsia di marcia, a un piano stradale di livello inferiore rispetto a quello già esistente, che diventerà una vera e propria terrazza verso le colline e il mare di Pescara. "E' un tassello aggiuntivo nella riorganizzazione del rapporto tra auto e pedoni all'interno del Centro Storico" spiega il sindaco Luciano Di Lorito, che annuncia anche la partenza in primavera di un nuovo cantiere per realizzare una strada gemella ancora più a valle. All'inaugurazione, assieme ai tecnici del Comune e delle ditte coinvolte, c'erano anche il vice sindaco Chiara Trulli, gli assessori Rino Di Girolamo e Stefano Sebastiani, il presidente del Consiglio Comunale Lucio Matricciani, i consiglieri Angela Scurti, Cinzia Berardinelli, Filomena Passarelli. Presente poi l'ex sindaco Donato Renzetti che, ha ricordato Di Lorito "era in carica quando si iniziava a progettare questo intervento". Poco più di un anno fa veniva concluso il rifacimento di piazza D'Albenzio, con annesso provvedimento di pedonalizzazione: i nuovi parcheggi in via del Castello andranno a sopperire quelli persi nella piazza. Per quanto riguarda la viabilità, il senso unico impone di utilizzare la parte della strada nuova, quella più bassa a livello altimetrico, per la discesa, e quella vecchia per la salita. Tra le migliorie realizzate l'illuminazione, con i pali installati adesso su entrambi i lati della strada. L'opera, inoltre, è stata utile a completare interventi già iniziati dal punto di vista della lotta al dissesto idrogeologico. Complessivamente sono stati spesi circa 150 mila euro: è stata creata una gradonatura del versante nord, a margine dell'abitato, delimitata da due file di palificate in cemento armato. Queste sono adesso il confine della nuova carreggiata stradale, lunga circa 150 metri, parallela alla vecchia via del Castello e mediamente a quota inferiore di circa 3 metri. Lo spazio, oltre a consentire agevolmente l'inversione di marcia, ospita i parcheggi: in questo modo si punta a superare il problema della sosta selvaggia, con molte auto che venivano lasciate sul marciapiede di via del Castello. Per la regimentazione delle acque piovane, sulla nuova sede stradale è stata realizzata una canalizzazione dedicata.