Pianella: nuovi ambulatori per fronteggiare l’emergenza Covid

Continuano le azioni intraprese dell’amministrazione comunale di Pianella per far fronte alla situazione emergenziale generata dal Covid-19.

Dopo la consegna dei saturimetri ai medici di base e l’acquisto della nuova strumentazione per il mezzo di soccorso della postazione 118, l’amministrazione vestina ha deciso di puntare sull’adeguamento dei locali posti al primo piano della scuola dell’infanzia del capoluogo, al fine di ottenere nuovi spazi sanitari da adibire ad ambulatori autonomi e funzionali, in grado di rispondere alle esigenze della cittadinanza, a partire dalla fase relativa alla vaccinazione, prevista già nei primi mesi del nuovo anno.

Si tratta, pertanto, di una struttura posta in posizione strategica al centro del paese che sarà resa del tutto autonoma rispetto agli accessi all’area destinata a scuola dell’infanzia, prevedendo anche la collocazione di un ascensore e l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché il rifacimento integrale di tutta la parte impiantistica termica ed elettrica. Lo stabile ha subito negli ultimi anni un radicale intervento di messa in sicurezza sismica che ha innalzato il grado di efficienza a 1, rendendo di fatto la struttura oltremodo sicura.

I lavori, vista anche la fase emergenziale, saranno avviati al più presto, e garantiranno il completamento e l’adeguamento di una parte dell’edificio attualmente non utilizzata, in passato occupata dalla direzione didattica.

“Ci troviamo di fronte ad una emergenza sanitaria senza precedenti che deve indurci ad adottare ogni provvedimento utile per limitare i rischi ed alleviare i disagi alla cittadinanza, afferma il sindaco Marinelli. Proprio per questo abbiamo deciso di investire in un’opera strategica che potrà essere utilizzata già nella prossima fase legata alle vaccinazioni e agli screening di massa e, una volta terminata la crisi pandemica, la posizione centrale e l’alto grado di resistenza sismica, ne prefigurano varie ulteriori destinazioni di pubblica utilità.”

In questo modo inoltre, continua il primo cittadino, si potrà evitare a diversi centri dell’area metropolitana di gravare sugli ospedali di Pescara e Chieti, limitando ulteriormente gli spostamenti e i relativi rischi di assembramento che ne conseguono.

Vista l’urgenza, conclude Marinelli, daremo avvio i lavori già nei primi giorni di gennaio in modo da concluderli in breve tempo e mettere gli ambulatori a disposizione della ASL e della cittadinanza”.