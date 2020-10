PAPA FRANCESCO SUPPORTA LA HISTORY LIFE ONLUS

Papa Francesco ha deciso di supportare l’associazione abruzzese History Life Onlus attraverso la donazione di uno zucchetto indossato da Sua Santità e di una fotografia firmata.

Il prezioso plico è giunto presso la sede dell’organizzazione accompagnato da un attestato redatto dal Segretario di Sua Santità in cui si certifica la provenienza del copricapo.

La History Life Onlus promuove attivamente progetti di beneficenza finalizzati alla tutela e alla promozione di cultura e arte a livello nazionale ed internazionale, in particolare attraverso l’istituzione di borse di studio in favore di giovani studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati, che vengono finanziate attraverso la vendita di beni messi a disposizione da personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport.

Tra i supporters della History Life un gruppo di giocatori della nazionale italiana campione del mondo nel 1982, la Federazione Italiana Pallacanestro, i piloti Luca Marini e Valentino Rossi.

Anche per quest'anno l'obiettivo è sostenere la realizzazione dei nuovi progetti benefici in programma: in particolare la donazione è finalizzata al rinnovo dei progetti per il biennio 2020-2021 tra i quali le borse di studio per l’Istituto Comprensivo Statale di Spoltore, il sostegno alla comunità “Capanna di Betlemme di Chieti – Papa Giovanni XXIII” e la costituzione di un fondo da devolvere ad Amref Health Africa per contribuire al progetto “Women In School Health (Wish)”.