Teenage Dream il 7 settembre al Porto Turistico

Ci piace chiamarla “la festa di tutti”, quella che non c’era mai stata prima, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata. Teenage Dream è una festa anni 2000, sì, ma che il 2000 lo vuole ripercorrere tutto, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione. Un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità.

Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e registra circa 100 date (per un totale di più di 230000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. Teenage Dream è virale sui social con oltre 120 milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 150 mila followers su Instagram. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri che andrà in scena nell’Area del Porto Turistico di Pescara il prossimo 7 settembre alle ore 21:30 per il Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi.