"Io Riparto": incontro sulla 'protezione in rete'

Le istituzioni e le imprese sono consapevoli del grande rischio informatico che corrono ogni giorno? E quali sono le strategie che possono essere messe in campo per rendere i sistemi informatici pubblici e privati sicuri contro gli attacchi degli hacker?

Sono queste le domande alle quali manager, imprenditori, opinion leader e figure apicali del settore della information security e data management daranno una risposta nel corso dell’incontro online “La protezione in rete” in programma venerdì 28 aprile 2023 alle 10.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Traguardi Live Lab 2023” di Io Riparto, il format realizzato da Oiko Live Communication, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, nell'ambito dei programmi 2023 del PID - Punto Impresa Digitale dell'Ente camerale e di Dintec - Consorzio per l'innovazione tecnologica. Il progetto, incluso nell’ambito di Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nasce con lo scopo di diffondere la cultura digitale in tutti i settori della vita produttiva, tramite un ciclo di eventi online a cui partecipano esponenti del mondo imprenditoriale, produttivo e accademico.

Dopo il primo evento sul tema “Transizione energetica – La nuova energia”, la quarta edizione di incontri prosegue con un focus dedicato alla sicurezza informatica. Il crescente numero di attacchi cibernetici, sia a livello pubblico che privato, pone tutti di fronte alla sfida della sicurezza informatica sia a livello aziendale che nella vita privata. Il prolungarsi del conflitto russo-ucraino, inoltre, offre il fianco anche ad attacchi informatici su larga scala e a una serie di reati informatici con ripercussioni dirette nella vita quotidiana, nella funzionalità delle reti infrastrutturali di trasporti e nella sicurezza a 360 gradi. Il Pnrr, infine, prevede il rafforzamento dell’ecosistema digitale con cospicui interventi che riguardano pubblica amministrazione, impresa e fornitori di tecnologia.

A partire da questo scenario, l’evento, condotto dal data journalist del Sole24Ore Luca Tremolada e dalla green&blue tech blogger Barbara Gasperini, sarà focalizzato, dunque, sui rischi informatici, sulla consapevolezza e la cultura della sicurezza dei dati sia in ambito aziendale che nella vita privata.

Tra gli interventi in programma: Alvise Biffi, AD Cyber Security Secure Network; Andrea Castellano, leader CyberSecurity Cisco C, Alessandro Curioni, presidente Di.Gi. Academy; Michele De Vita, segretario generale Camera di Commercio Chieti Pescara; Fabio Fioravanti, docente Cybersecurity Università D’Annunzio Chieti Pescara; Theodora Gorilla, cooperativa sociale Zerocento; Andrea Lambiase, chief digital strategy & innovation officer Axitea; Ferdinando Mainardi, DPO Coop Privacy; Giovanni Manigrasso, esperto cyber security DINTEC; Giorgio Mosca, referente di Confindustria Digitale; Alessio Pennasilico, membro del Comitato Scientifico CLUSIT; Alessandro Piva, direttore Osservatorio Cybersecurity & Data Protection POLIMI; Marco Ramilli, founder e CEO YOROI; Andrea Rigoni, Global Cyber Industry Partner at Deloitte; Paolo Raschiatore, presidente ITS Academy Meccanica&Informatica; Paolo Spagnoletti, professore associato di Organizzazione Aziendale LUISS di Roma; Rosanna Tedeschini, project manager Infocamere.

Dopo l’incontro di venerdì, “Traguardi Live Lab 2023” proseguirà con altri due appuntamenti: il 19 maggio con “Impresa 4.0 – Cipputi e la dark factory”; il 30 giugno con “Competenze digitali – Da cittadini a netizen e ritorno”.

Di seguito il link per iscriversi gratuitamente agli eventi: https://lnkd.in/dJs4W72T