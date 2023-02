“Facciamo rete e non cadiamo nella rete”, nella Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, ci fermiamo a riflettere sul ruolo che il web ha nella nostra era.



Il mondo virtuale è diventato il luogo dove rifugiarsi senza immaginare i pericoli che potrebbero nascondersi in un posto dove nessuno “ci mette la faccia” e dove, purtroppo, la “rete” diventa una trappola.



Per noi, invece, la “rete” è quella che si fa solo stando insieme, costruendo il gol con il gioco di squadra: se sei solo la rete la subisci, se siamo insieme la “rete” la segni!



È questa per noi la bellezza di utilizzare la “rete” nel segnare quel goal capace di regalarci emozioni e gioie.