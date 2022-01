SMARRITA

Cappelle sul Tavo - zona Terrarossa

VI CHIEDO AIUTO Lei è Stellina la mia cagnolina, il 31 dicembre intorno alle 23.43 è uscita in giardino ma spaventata dagli spari è scappata dalle sbarre del cancello e non è più tornata... Io e mio marito abbiamo girato tutto il paese ma non siamo riusciti a trovarla... È molto dolce e vi chiedo aiuto per riportarla a casa al più presto... Grazie



Sabrina: 340 6384645