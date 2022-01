Pianella: Al via i lavori di consolidamento in via Fontanoli e via Modena

Con la determina di aggiudicazione dei lavori all’impresa Ridolfi di Avezzano, prende il via l’opera di consolidamento e prevenzione dei dissesti idrogeologici localizzati in c.da Fontanolie Via Modena.

L’importo del finanziamento, per complessivi € 325.600,00, viene erogato dal dipartimento di Protezione civile della Regione Abruzzo nell’ambito della terza annualità degli interventi di mitigazione conseguenti allo stato di emergenza dichiarato con riferimento agli eventi sismici ed atmosferici del dicembre 2016-gennaio 2017.

“Dopo gli interventi eseguiti in c.da Colleionne e Via Fornace-Case Sergio, spiega il sindaco Sandro Marinelli, la terza annualità del finanziamento ci consente di intervenire sulle ulteriori criticità che necessitano di urgenti opere di consolidamento, al fine di prevenire il più possibile quei fenomeni di dissesto che purtroppo nel passato recente hanno martoriato il nostro territorio”.

Il vice sindaco Romeo Aramini, con delega alle manutenzioni, entra nello specifico delle opere previste: “ Per la zona di Fontanoli sono previsti diversi interventi puntuali, sia per ripristinare la percorribilità, laddove compromessa o limitata, sia per prevenire il rischio frane mediante una modifica delle pendenze e del deflusso delle acque meteoriche nei punti di criticità, mentre su Via Modena si interverrà con un’opera di consolidamento della scarpata che sovrasta l’area destinata a parcheggio pubblico mediante la realizzazione di terre armate che, oltre a rendere meno impattante l’opera di messa in sicurezza, consentiranno altresì di ricavare ulteriori posti auto lungo il margine della corsia di marcia, quantomai vitali per una maggiore fruibilità del centro storico.”