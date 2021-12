Collecorvino: ecco il corso di digitalizzazione per la terza età

Nuovo progetto finalizzato alla digitalizzazionene per la terza età in avvio a Collecorvino.

L'amministrazione comunale infatti ha organizzato di fatto un corso strutturato in 8 lezioni, rivolto agli over 60 che intendono migliorare le loro competenze con pc, web e smartphone.

il corso prenderà il via il 25 gennaio.

Ecco il messaggio scritto dall'account facebook ufficiale del comune:

AIUTIAMO I NOSTRI NONNI A COMPRENDERE IL DIGITALE



Iscriviamoli al corso gratuito “NONNI TECNOLOGICI”, organizzato dall’Amministrazione Comunale e curato da Mario Bisceglie dell’Associazione Culturale MONDO DIGITALE

Tutti i Martedì, dal 25 Gennaio alle 15:30 nella Sala Consiliare del Comune, si svolgeranno otto lezioni di formazione digitale rivolte agli Over60.

Alla fine delle otto lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.