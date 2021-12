Elezioni provinciali di Pescara 2021. Riconfermato il Consigliere Davide Berardinucci di Fratelli d'Italia

Eletto il sindaco leghista di Montesilvano, Ottavio De Martinis, che ha battuto il competitor del centrosinistra, Alessandro D’Ascanio.

A votare solo sindaci e consiglieri in carica dei 46 comuni del Pescarese. Tra i nomi confermati Davide Berardinucci di Fratelli d’Italia, con 4849.

“Ringrazio tutti gli amministratori della Provincia di Pescara che mi hanno dato fiducia concedendomi la possibilità di proseguire il percorso iniziato 2 anni fa come consigliere provinciale” ha dichiarato Berardinucci subito dopo aver appreso la sua riconferma. “Ringrazio le persone che hanno creduto in me ed anche quelle che non lo hanno fatto, perché avrò l'occasione di farle ricredere. Non mancherà il mio impegno e la mia costanza per il miglioramento delle condizioni della nostra Provincia.

Lasciatemi esprimere la mia grande soddisfazione per questo risultato, per nulla scontato. Il mio impegno politico continua, come sempre fondato sulla passione, sulla trasparenza, sulla coerenza e sulla correttezza.”

Alla grande soddisfazione del Consigliere Davide Berardinucci si aggiunge quella del Presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Pianella, Aurelio Toro.

“L’esito delle elezioni provinciali di Pescara conferma la forza e il radicamento del centrodestra sul territorio, al successo della coalizione si aggiunge quella per la riconferma del nostro Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale di Pianella Davide Berardinucci. A lui gli auguri di buon lavoro.”

CIRCOLO FRATELLI D'ITALIA DI PIANELLA