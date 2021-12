Articolo Uno elegge Acconciamessa al Consiglio Provinciale

Raccogliamo con entusiasmo l'elezione di Federico Acconciamessa al Consiglio Provinciale di Pescara. Acconciamessa è giovane dirigente (24 anni) di Articolo Uno e capogruppo di maggioranza al Comune di Loreto Aprutino.

Dichiara Francesco D'Agresta Segretario provinciale di Articolo Uno Pescara: "la scelta del nostro partito di investire sui giovani ha pagato, Articolo Uno si conferma l'unica forza del centro-sinistra, oltre al PD, in grado di aggregare e ottenere risultati concreti. Ci auguriamo al più presto che le elezioni provinciali possano tornare direttamente nelle mani dei cittadini".

Dichiara Acconciamessa: "ringrazio il partito che ha creduto in me, il Sindaco e i Consiglieri di Loreto, quelli di Pescara nonché tutti gli amministratori che mi hanno dato fiducia. Da oggi mi metto a lavoro con serietà per il nostro territorio".

Aggiunge Massimo Berardinelli Presidente dell'Assemblea provinciale: "oltre che un ottimo amministratore è stato eletto un rappresentante dell'area Vestina ed una persona molto vicina ai problemi dei lavoratori e delle lavoratrici. È di persone come lui che la politica ha bisogno"