Aperte le iscrizioni per la Stracongiunti, una gara podistica di 11 Km sul territorio di Collecorvino

La ASD Atletica Val Tavo organizza, in data 25/09/2021, una gara competitiva di km 11 sul territorio comunale di Collecorvino, la "Stracongiunti", questa la denominazione della competizione, è una nuova gara...dal passato glorioso...I podisti più esperti ricorderanno infatti le molte edizioni che si sono disputate tra gli anni '80 e '90, su distanze che hanno variato dai sei chilometri fino alla maratona e che hanno visto protagonisti, sulle strade della piccola località in provincia di Pescara, il fior fiore del podismo regionale, nazionale ed internazionale.

Il ritrovo per questa nuova edizione è fissato il 25 settembre alle ore 15:00 presso il Parco Comunale di Congiunti, Collecorvino (Pe)

Alle ore 16:00 ci sarà la partenza delle gare giovanili.

Alle 17:00 partenza Stracongiunti e passeggiata.

Alle 18:30 avranno luogo le premiazioni.

La gara sarà inserita nel circuito UISP ed assegnerà dei punti per la relativa classifica.

La competizione sarà aperta a tutti gli atleti tesserati con un ente sportivo ed in possesso di certificato medico agonistico in corso di validità. Ci saranno inoltre gare per bambini e ragazzi e una passeggiata aperta a tutti di circa due chilometri

Le iscrizioni si possono effettuare online sul sito www.timingrun.it o inviando una mail a timingrun@gmail.com fino alle ore 13 del 24/09/2021 o al raggiungimento dei 200 iscritti alla competitiva. Le iscrizioni per i ragazzi e per la passeggiata si possono effettuare allo stesso indirizzo, o il giorno stesso della manifestazione.

Verranno premiati i primi 3 assoluti maschili e femminili, i primi 3 di ogni categoria e le prime 5 società con il maggior numero di iscritti, con coppe, medaglie, e premi in natura. Ci saranno premi di partecipazione per tutti i partecipanti alle gare giovanili e alla passeggiata.

Ad ogni iscritto alla competitiva che ritiri il pettorale verrà inoltre consegnato in omaggio un ricco pacco gara e una busta con il ristoro post gara.

Il vincitore e la vincitrice della "Stracongiunti" si aggiudicheranno il "1° Trofeo Francesco Contini", storico primo presidente dell'Atletica Val Tavo, nonché amico di tutti noi, prematuramente scomparso nel 2020.

Il nostro sentito Grazie va alle istituzioni, dalla Provincia di Pescara al Comune di Collecorvino, enti che hanno accolto con entusiasmo la nostra iniziativa dandoci tutto il supporto necessario, all'associazione culturale Congiunti, realtà giovane e dinamica che tiene vive le tradizioni organizzando eventi sentitissimi, dal mitico "torneo dell'amicizia" alla più recente e bellissima "fiera di San Martino", fiori all'occhiello della nostra piccola comunità. Un ringraziamento caloroso lo rivolgiamo a tutte le realtà produttive e commerciali del nostro territorio che con entusiasmo, al netto delle difficoltà economiche dovute alla crisi pandemica, si sono schierate al nostro fianco fornendoci, di fatto, i mezzi per far rinascere la Stracongiunti, senza dimenticare chi, proprio per colpa di questa crisi, non ha potuto farlo, ma non ha mancato di dimostrare vicinanza e sostegno.

Video Promo della StraCongiiunti