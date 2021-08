PIANELLA: TARI PIU’ LEGGERA E DIGITALIZZATA

Sono in consegna in questi giorni gli avvisi di pagamento del ruolo TARI 2021 del Comune di Pianella, per le quali la giunta ha deliberato le scadenze 15 settembre, 15 novembre e 15 gennaio 2022, salva la facoltà di estinguere il pagamento in unica soluzione entro il 15 settembre.

“Abbiamo cercato, spiega il Sindaco Sandro Marinelli, di andare incontro ai contribuenti sia sotto il profilo cronologico, posticipano le scadenze dei pagamenti nell’ultima parte dell’anno, sia sotto il profilo economico utilizzando in maniera bilanciata le varie risorse statali e le economie generate dalla gara espletata nel 2019, per cui quest’anno è stato possibile applicare un bonus di 140.000,00 euro sul complessivo ruolo TARI che consente una boccata di ossigeno per famiglie ed imprese.

Difatti, grazie alle attente politiche di raccolta differenziata spinta e di concorrenzialità nell’affidamento del servizio, nel corso degli ultimi anni la tariffa pro-capite nel Comune di Pianella ha subito una riduzione superiore al 30% passando da 171 euro del 2012 ai 117 euro del 2019, portandosi al di sotto della media nazionale dei comuni nella medesima fascia di abitanti, in contemporanea ad un balzo della raccolta differenziata passata dal 39,9% del 2012 al 75,7 % del 2019.

Il cumulo dei bonus Covid e dei risparmi da gara, continua il primo cittadino, tuttavia, ci consente quest’anno di applicare ulteriori riduzioni ad imprese e alle famiglie, che non dovranno fare alcuna domanda, ma troveranno gli sconti già applicati nella comunicazione di pagamento ricevuta che, per fare un esempio concreto, vede un Bar in centro passare da 671 euro del 2019 a 546 euro nel 2020 a 219 euro nel 2021, mentre una abitazione di 122 mq occupata da una famiglia di 4 persone passa da 342 euro del 2019 e 2020 a 276 euro nel 2021.”

Importanti passi in avanti quest’anno sono stati fatti anche sotto il profilo della digitalizzazione come spiega l’assessore Marco Pozzi che detiene anche la delega alla informatizzazione oltre che ai tributi: “ Per la prima volta oltre il 10% degli avvisi sono stati recapitati via mail o pec ai contribuenti già censiti, numero destinato progressivamente a salire fino ad azzerare la tradizionale comunicazione cartacea; inoltre sull’avviso è presente un QR code che, tramite l’app IO, consente il pagamento semplicemente puntando la fotocamera dello smartphone sul codice ed è stato attivato sul sito ufficiale dell’ente il portale del contribuente accedendo al quale è possibile verificare la propria posizione e scaricare i modelli per eseguire il pagamento mediante Pago PA,F24 o presso un tabacchino.”