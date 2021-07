IL NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE DI SPOLTORE

Il Comune di Spoltore ha un nuovo portale internet. L'indirizzo è sempre www.comune.spoltore.pe.it: si tratta di un semplice restyling, che non cambia i contenuti, ma migliora la fruibilità dello spazio web istituzionale su smartphone e altri dispositivi similari. E' una versione "work in progress" e alcuni contenuti potrebbero temporaneamente non essere accessibili: a breve comunque il nuovo sito sarà arricchito da altre funzionalità, in particolare integrando i canali social dell'ente. Il nuovo sito punta a limitare le opzioni a disposizione dei visitatori, e consente di accedere ad ogni risorsa con un massimo di tre click: nel contempo sono riproposti gli spazi "Come fare per" che caratterizzavano il sito precedente. In sostanza sono dei contenuti tematici (ad esempio sui tributi, oppure sul sociale) del tutto autonomi dalle altre pagine del sito. Questo restyling va ad inserirsi in un percorso di rinnovamento dei canali informatici del Comune già avviato in questi anni, dalla nuova piattaforma per il whistleblowing, al portale trasparenza sul servizio di gestione dei rifiuti urbani, passando per l'attivazione di strumenti dedicati ai pagamenti online (PagoPa, Multe Online, Planet School) e l'introduzione sperimentale del geoportale urbanistico. Sarà completato anche con la presentazione della pagina web Visit Spoltore, a cura della Pro Loco Terra dei 5 Borghi, e da altri strumenti che andranno ad affiancare l'app Sos Spoltore, dedicata alle emergenze e già disponibile sui telefonini con sistemi iOs e Android.