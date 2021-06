CIRCOLO PD DI PIANELLA: DUE DIPENDENTI COMUNALI A BREVE VERRANNO LICENZIATI

Oltre alla pandemia, questo inizio del 2021 verrà ricordato come l’anno in cui il servizio di scuolabus del Comune di Pianella è stato dismesso per offrirlo ai privati, senza alcun evidente vantaggio per la comunità.

Non ci sono evidenti ritorni economici, come risulta chiaramente anche leggendo la delibera comunale; non ci sono comprovati miglioramenti del servizio per gli alunni.

Una cosa, invece, è certa: due impiegati del Comune di Pianella vengono ceduti alla società che avrà l’appalto per il servizio scuolabus, senza più certezze sulla sicurezza nel tempo del loro posto di lavoro.

Sulla questione ogni forza politica ha detto la propria opinione, evidenziando una lettura soggettiva di dati che portano a conclusioni contrastanti.

Ma la cosa più preoccupante della faccenda è che a breve due dipendenti pubblici verranno messi alla porta del Comune, dopo anni di onorato servizio, senza alcuna remora e nell’indifferenza di molti.

Proprio in questo periodo segnato dall’incertezze della pandemia e del futuro, non solo l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare in gestione a terzi un servizio utile alla comunità, senza alcun guadagno per l’ente, ma sicuramente nulla sta facendo per proteggere e cercare una sistemazione ai due dipendenti che sino a qualche mese fa facevano parte di una famiglia e per la quale, probabilmente in passato, sono stati disposti a fare sacrifici personali ed accettare situazioni fuori dalle loro mansioni. Questa è la dura realtà!

Mentre la politica nazionale con enormi sacrifici, cerca di salvare più posti di lavoro possibili per assicurare un futuro migliore alle famiglie, ci duole constatare che l’Amministrazione Comunale di Pianella si muove nel senso opposto e si mostra insensibile ai problemi dei loro dipendenti.

Ci auspichiamo per il bene e la serenità di tutti e, soprattutto, dei due dipendenti e delle loro famiglie, che l’Amministrazione Comunale si impegni, quantomeno, per trovare agli stessi una soluzione di lavoro interna.