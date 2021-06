APERTE LE ISCRIZIONI PER I CENTRI ESTIVI: UN’ESTATE PIENA DI OPPORTUNITA’.

Dal 5 al 30 luglio, per 4 settimane, dalle 8 alle 13, l’amministrazione comunale di Pianella organizza il centro estivo che, come l’anno scorso, si svolgerà presso l’area scolastica di via Villa De Felici.

Le iscrizioni si effettuano presso il front-office della sede comunale, verranno ammessi i primi 45 residenti iscritti tra i 6 ed i 14 anni, con priorità per i figli di genitori lavoratori; il costo sarà di € 35,00 alla settimana.

“La formula –– spiega l’assessore alle politiche giovanili Antonella Di Massimo - prevede attività diversificate: arte, sport, musica, attività ludiche e, una volta alla settimana, la visita presso una fattoria didattica di Pianella, ed è stata elaborata sulla falsariga di quella dell’anno scorso che ha riscosso ampi consensi tra ragazzi e genitori, siamo riusciti ad incrementare i numeri in modo da poter ospitare anche i non residenti che frequentano le scuole di Pianella.”

“Abbiamo lavorato in sinergia con associazioni e istituzione scolastica - aggiunge l’assessore al sociale e all’istruzione Sabrina Di Clemente – per poter offrire a genitori e ragazzi un’estate di opportunità ludiche ed educative; infatti, nell’immediato la scuola ha avviato i primi corsi integrativi che andranno avanti fino alla prima decade di luglio, al quale seguirà in continuità l’attività del centro estivo comunale per tutto il mese di luglio; dalla seconda metà di agosto e fino a settembre la scuola riproporrà una serie di attività che spaziano dalla musica, al teatro, all’attività fisica. Grazie alla condivisione dei programmi, quindi, e alle risorse che il governo ha messo in campo per la fase post-pandemica, ci sarà una offerta senza precedenti per i ragazzi, ricca di opportunità formative e di divertimento, nonché di aiuto alle famiglie che hanno necessità lavorative difficoltà a seguire i figli in estate”