BUONI SPESA PASQUA 2021 COMUNE DI SPOLTORE. DOMANDE ENTRO IL 23 MARZO 2021

Il Comune di Spoltore ha pubblicato un nuovo avviso relativo ai buoni spesa: l'erogazione dei buoni anche in occasione della prossima Pasqua è stata decisa ieri dalla giunta, ed è ovviamente legata alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del virus Covid-19. Si tratta di una misura di sostegno per persone e famiglie in condizioni di momentaneo assoluto disagio. Avviso e schema di domanda sono già on line sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it . Le regole sono le stesse applicate in occasione delle precedenti erogazioni: "ma sarà data priorità a chi non ha già ricevuto il bonus" puntualizza il sindaco Luciano Di Lorito.

Possono presentare domanda i residenti nel territorio di Spoltore che non hanno redditi di qualsiasi natura o misure di sostegno al reddito di carattere pubblico (reddito di cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione e così via) per un importo superiore a 800 euro al mese per nucleo familiare di 1 o 2 componenti, di 1000 euro per famiglie con 3 o 4 persone, di 1200 euro per famiglie di 5 o più persone; allo stesso tempo, i componenti della famiglia non devono essere titolari di alcuna disponibilità monetaria di importo complessivo superiore ai 6000 euro.

I cittadini sono invitati a rivolgersi per ogni informazione al n. 085/4964255 oppure 085/4964303 (dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00). Le assistenti sociali forniranno ogni informazione e assisteranno nella compilazione delle domande, come indicate nell'avviso che è già disponibile sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it. Le domande vanno presentate entro martedì 23 marzo 2021.

Per velocizzare la procedura, eventuali integrazioni istruttorie saranno richieste telefonicamente dall'utenza n.329/3740861oppure dall’utenza n. 339/2918978 o via email: è per questo necessario indicare il proprio numero di telefono e indirizzo di posta elettronica al momento della domanda.

L'importo dei buoni varia dai 150 a 450 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare. Al fine di evitare spostamenti, con inevitabili rischi per la salute, le domande vanno presentate preferibilmente via e-mail o via PEC all’indirizzo protocollo@comune.spoltore.pe.it(protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it per la posta certificata). E' comunque possibile consegnarla a mano dal lunedì al venerdì al protocollo (ore 9-12.30).