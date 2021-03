INAUGURARATA L'ILLUMINAZIONE IN VIA PESCARINA

Si sono accesi per la prima volta ieri sera (11 marzo 2021) i nuovi pali della luce in Via Pescarina: 46 punti luce aggiuntivi che andranno a illuminare non solo i residenti, ma soprattutto le molte auto in transito per un'arteria fondamentale di collegamento con Pescara e il territorio a valle di Spoltore. "Scontiamo qualche mese di ritardo per via dell'emergenza Covid, che rallenta ogni cosa" ha sottolineato il primo cittadino Luciano Di Lorito. "Ma quest'opera era attesa da forse cinquant'anni, dunque 5 mesi in più sembrano pochi al confronto". Un progetto analogo andrà a coinvolgere via Sangro. "Uniformiamo l'illuminazione di tutto questo percorso. La tipologia di lampada è la stessa utilizzata nel resto del territorio di Spoltore, con una tecnologia a Led specifica per l'illuminazione stradale. Il nuovo impianto in funzione è derivato dall'esistente dorsale: una parte dei nuovi lampioni sono alimentati dal quadro elettrico esistente in via Pescarina, la parte restante dal quadro elettrico all'incrocio con via Santa Lucia. L'illuminazione carente o assente per lunghi tratti, anche considerando i volumi di traffico, rendeva assolutamente prioritario questo intervento. All'opera, realizzata dalla ditta alla Diodato di San Giovanni Teatino con un ribasso del 33%, erano stati riservati circa 130 mila euro finanziati con il ricorso alla Cassa Depositi & Prestiti, integrato da fondi comunali.