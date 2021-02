SPOLTORE: IN PENSIONE SABRINA DI PIETRO, DIRIGENTE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sabrina Di Pietro, dirigente del settore "Servizi alla persona" del Comune di Spoltore, ha concluso il suo percorso lavorativo. Il suo incarico passa, temporaneamente, a Silvia Di Giosaffatte. Molto partecipato il tradizionale scambio di doni con il primo cittadino Luciano Di Lorito, e la consegna della targa ricordo per i quarant'anni di impegno. "Non è corretto dire che lavorato in questo Comune" ha sottolineato Di Pietro nel discorso ai dipendenti. "Qui ci ho vissuto. Non è stato semplice in ogni occasione avere a che fare con me, al momento dell'assunzione ero per tutti la comunista intransigente. La mia storia professionale ha un po' seguito l'andamento delle sinistre in Italia: l'amministrazione comunale in questi anni ha permesso che i servizi sociali fossero inclusivi, aperti a tutti e senza discriminazioni, ed è stato possibile che qualsiasi cittadino vi accedesse senza segnalazioni dei politici. Registrando i cambiamenti della società, abbiamo accolto infine le differenze di genere. Anche quando non ci sono stata" ha concluso ricordando le esperienze lavorative come direttrice amministrativa della Asl di Chieti e L'Aquila "vi ho sentito sempre vicini. I miei colleghi non li voglio salutare perché abbiamo condiviso battaglie e scelte importanti. Sono amici con i quali ho condiviso tanto e vorrò ancora condividere in futuro. Ci vediamo lunedì, se mi chiamate ci sarò".