SETAK, ORGOGLIO MUSICALE ABRUZZESE

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Fiamma di Leonardo

È uscito il 19 febbraio 2021 “Quanda sj fforte”, il primo singolo del secondo album di inediti “Alestalè” di Nicola Pomponi, in arte Setak, disponibile nei digital store.

A due anni dall’esordio di “Blusanza”, il suo primo album che ha goduto di un largo successo nel suo Abruzzo ottenendo numerosi riconoscimenti, esce questo singolo di cui il titolo è già portavoce del suo contenuto: l’ottusità delle persone violente, di chi vuole imporsi, di chi vuole sempre avere ragione. Ironicamente nel ritornello “povere a cchj ci càpete” si rende esplicito un pensiero compassionevole rivolto a tutti coloro che hanno a che fare nella loro vita con persone di questo tipo.

Un album pronto ormai da molto tempo, ma che a causa dell’emergenza covid-19 ha subito un leggero rallentamento d’uscita. Non è un caso che il cantante abbia scelto di proporre come primo brano proprio questo singolo sottolineando che la ‘forza’ se orientata nel modo giusto garantisce una rinascita.

Ancora una volta utilizzando il dialetto abruzzese Setak riesce sempre ad essere incisivo con le sue parole, coniugate perfettamente a sound internazionali che catturano l’ascoltatore di ogni provenienza.

Il cantante abruzzese in ascesa è dunque nel vortice della sua produzione incessante, restate sintonizzati e pronti per l’album in uscita nella primavera 2021 “Alestalè”. Buon ascolto.