Pianella: Carnevale in arrivoooo!!!

Siete pronti bambini, mamme, papà, nonni e cittadini tutti?

Tra poco festeggeremo il Carnevale, la festa più amata dai piccoli e non solo…che non vedono l’ora di travestirsi, indossando costumi e maschere.

“ L’Amministrazione comunale, spiega l’assessore alla cultura Sabrina Di Clemente - ha deciso di promuovere l’iniziativa “Carnevalando 2021”, allo scopo di non perdere le tradizioni e sconfiggere i momenti difficili come questo, con l’ironia ed il sorriso, festeggiando comunque in sicurezza il Carnevale da protagonisti, ognuno nella propria abitazione.

Il primo Carnevale virtuale dove ogni cittadino, senza limiti di età, potrà partecipare con la sua maschera e la sua fantasia, portando il sorriso nelle nostre case, non rinunciando così alla millenaria tradizione del Carnevale.”

Qui di seguito e sulla pagina Facebook di “Carnevalando 2021” troverete il Regolamento per partecipare a questo originale evento.