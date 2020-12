IL QUESTORE LUIGI LIGUORI INCONTRA IL SINDACO LUCIANO DI LORITO

Questa mattina (17 dicembre 2020) il nuovo questore di Pescara Luigi Liguori ha fatto visita al Municipio di Spoltore.

Mentre sul territorio era in corso un servizio straordinario di controllo, orientato in particolare ad evitare gli assembramenti nelle principali vie della città e davanti agli esercizi commerciali, il questore ha dedicato un momento della mattinata per conoscere l'amministrazione comunale e confrontarsi con il sindaco Luciano Di Lorito sulle problematiche della città.

Accanto a loro c'erano il vice questore Paolo Robustelli e il comandante della Polizia Locale Panfilo D'Orazio. Tra i temi dell'incontro, la particolare attenzione dovuta a Spoltore per la sua posizione nell'ambito metropolitano come crocevia di più città diverse e proprio a ridosso del capoluogo.

L'operazione di controllo straordinaria aveva al centro anche la lotta ai reati di tipo predatorio e al commercio di artifici pirotecnici irregolari che caratterizzano il periodo delle festività natalizie. La giornata è stata anche l'occasione per riflettere sull'attuale sistema intelligente di videosorveglianza di cui il comune si è dotato e che sta progressivamente implementando.