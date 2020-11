Cappelle sul tavo: da lunedì torna operativo il Centro Operativo Comunale

Il Sindaco Lorenzo Ferri, atteaverso la propria pagina facebook ha annunciato quanto segue:

Cari Concittadini,

a partire da lunedì 2 novembre p. v., verrà riaperto il Centro Operativo Comunale-C.O.C., che, tra i suoi compiti, ha quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e/o delle famiglie in isolamento domiciliare, bisognosi di assistenza per l'approvvigionamento di farmaci o di generi di prima necessità, come quelli alimentari.

I numeri telefonici da chiamare sono:

0858624651 oppure 3499310564, negli orari d'ufficio del Comune.

Questa è la prima delle nuove iniziative adottate dall'Amministrazione comunale. Altre ne sta valutando e le adotterà in relazione alla consistenza dell'emergenza sanitaria, dei dati che stanno fornendo le autorità sanitarie e di ogni altro elemento utile di valutazione.

Rinnovo le raccomandazioni al rispetto più rigoroso delle regole ben note (distanziamento tra persone, uso delle mascherine, lavaggio frequente delle mani, loro igienizzazione) e anche a comportamenti responsabili e collaborativi, evitando assembramenti, anzitutto davanti ai locali commerciali e, comunque, momenti di socialità senza la stretta osservanza delle prescrizioni.

Il momento è di nuovo difficile, ognuno di noi faccia la sua parte, con diligenza, coscienza e necessaria pazienza. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari e alla comunità cappellese alla quale apparteniamo.

Con buona, possibilmente ottima, volontà, tenacia, determinazione, sopportazione, riusciremo a superare questa nuova seria criticità sanitaria che si è nuovamente manifestata.

Un abbraccio a tutti.