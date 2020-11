SPOLTORE : LE REGOLE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI A SPOLTORE E CAPRARA

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito ha adottato un'ordinanza per regolare la commemorazione dei defunti e il flusso nei cimiteri del territorio, anche in vista della ricorrenza del 2 novembre.

A partire da oggi (30 ottobre 2020), dunque, e fino al 4 novembre 2020 nei cimiteri di Spoltore e Caprara sono previsti dei controlli con il personale comunale per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-covid. In particolare l’accesso e la permanenza devono avvenire secondo le regole del distanziamento sociale, cioè mantenendo una distanza di almeno un metro dagli altri, e con l'utilizzo delle mascherine.

L' orario di apertura per le visite è tutti i giorni dalle 08.00 alle 17.00. Non è consentito ovviamente qualsiasi momento di assembramento, anche nelle immediate vicinanze dei luoghi di culto. Le cerimonie religiose, come suggerito dall'analoga ordinanza regionale, sono sospese.

Agli accessi dei cimiteri saranno presenti i volontari della protezione civile che regoleranno afflussi e deflussi. Si raccomanda di utilizzare le fontane, gli annaffiatoi o altri elementi di uso comune esclusivamente indossando dei guanti protettivi. Nell'occasione, tutti i lavori in corso nelle strutture cimiteriali sono stati sospesi e i cantieri messi in sicurezza, anche con lo sgombero dell'attrezzatura e dei materiali, per evitare ogni genere di disagio ai visitatori.