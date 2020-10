Pianella: attivati nuovi progetti per l’inclusione sociale

Sono stati avviati dal Comune di Pianella alcuni progetti per l’inclusione sociale, si tratta nello specifico di 3 tirocini formativi e 3 progetti socio-assistenziali mentre, già nelle prossime settimane, saranno avviati i cosiddetti PUC (progetti utili alla collettività) che rientrano nei patti per il lavoro promossi dal ministero per il lavoro e le politiche sociali che attingono in parte ai beneficiari del reddito di cittadinanza.

Per quanto attiene ai tirocini l’ente vestino ha destinato 2 tirocinanti al servizio di assistenza sugli scuolabus, attesa la necessità ancora maggiore di garantire la sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli per la prevenzione dal Covid-19; 1 tirocinante, invece, si occuperà della pulizia del centro anziani di Cerratina e della vigilanza del parco comunale “Elena Finocchio”.

I progetti socio-assistenziali prevedono sempre un supporto all’assistenza sugli scuolabus ma anche alla biblioteca comunale nonché alla manutenzione del verde del belvedere “Andrea Pietrolungo”.

“ A breve daremo il via anche ai PUC in modo da attivare nuovi progetti, afferma l’assessore ai servizi sociali Sabrina Di Clemente. Queste iniziative rappresentano una opportunità di inclusione che viene comunque sempre monitorata e coordinata dal Comune, al fine di garantire sia un valido percorso per i tirocinanti sia per implementare la sicurezza e il decoro della nostra Città”.