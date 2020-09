Spoltore: Disinfestazione adulticida nella notte tra il 22 e il 23 settembre 2020

Il Comune di Spoltore e la Rieco Spa rendono noto che nella notte di martedì 22 settembre sarà effettuato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale. Il trattamento verrà effettuato dalle ore 23.00 di martedì 22 alle ore 05:30 di mercoledì 26 settembre.



Come di consueto si invita la cittadinanza, nei giorni dei trattamenti, ad osservare alcune piccole prescrizioni: in particolare non lasciare le finestre aperte, non lasciare i panni stesi e rimuovere le ciotole del cibo degli animali. La programmazione verrà ovviamente variata in caso di condizioni meteo avverse.

Si riporta di seguito l’intera programmazione degli interventi restanti per l’anno 2020: