Cappelle Sul Tavo: primo giorno di scuola per gli studenti!

E' tornata a suonare la campanella dell'Istituto comprensivo G. Rodari di Cappelle Sul Tavo, per i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Erano trascorsi più di sei mesi dall'ultima volta e l'emozione è stata percepita da tutti i diretti interessati: studenti, insegnanti, genitori e operatori scolastici.

L'ingresso è stato effettuato secondo le disposizioni sanitarie vigenti, seguendo l'ordine di grado. I primi ad entrare sono stati i ragazzi della terza media ( ore 8.00), e gli ultimi ovviamente le classi prime della scuola primaria.

A rendere più emozionante l'ingresso a scuola è stata la presenza della troupe di Rai 3, che per l'occasione ha montanto un servizio che andrà in onda alle ore14.00 in occasione del Tg Regionale.