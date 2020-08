Grandi risate a Collecorvino Stazione con la Compagnia Teatrale Atriana

Una serata carica di risate e divertimento, è stata quella che ieri sera 30 agosto è andata in scena a Collecorvino Stazione con la Compagnia Teatrale Atriana, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gabriele Arcangelo.

In scena la compagnia ha interpretato la divertentissima commedia, scritta e diretta da Giancarlo Verdecchia : “ La piazze annasconne ma nen perde”.

Con la Compagnia Teatrale Atriana non ci si annoia mai grazie alla loro semplice, diretta e mai banale comicità, frutto di anni di esperienza, ma soprattutto tanta passione che tutti gli attori riescono a trasmette in scena.

Questa sera, 30 agosto si replica con il nuovo spettacolo de La Lima & La Raspa.