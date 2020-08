“LO DICO CON UN MURALES” - EVENTO FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEL SANGUE IN MOSCUFO

L’Avis Provinciale di Pescara ha provveduto ad effettuare l’installazione di un murales nel Comune di Moscufo, Via Giacomo Leopardi 2 nell’istituto che ospita la scuola media inferiore, nell’ambito del progetto di comunicazione associativa “Lo dico con un murales”.

Il progetto in questione gode del supporto della Provincia di Pescara che ne ha formalmente fatto proprie tutte le motivazioni in ambito di Solidarietà Sociale.

L’opera è stata realizzata dagli artisti Matteo Di Francesco ed Alessandro Marotta su un muro posizionato nell’area giochi / palestra della scuola su un muro di contenimento che, da qualche giorno, ospita colori, forme e messaggi dedicati allo Sport & Solidarietà.

Il progetto, ripartito ad inizio di luglio 2020 dopo la parentesi di sospensione del Covid19, ha visto l’installazione di nuove opere in Bussi sul Tirino, Roccamontepiano ed adesso Moscufo.

“Lo dico con un murales” è un progetto di comunicazione associativa finalizzato alla installazione di opere Urban Art nei Comuni del Pescarese attraverso la riproposizione in forma grafica delle specificità culturali, paesaggistiche ed architettoniche insieme al messaggio della Promozione del Bene Sangue.

Nel caso di Moscufo si è scelto di associare il messaggio della Solidarietà con la pratica sportiva, in questo caso il basket: il messaggio testuale è che “ la Solidarietà ti fa fare canestro ” accanto al logo AVIS per ricordare che la Donazione di Sangue è un atto di Solidarietà e aiutare chi versa in condizioni di bisogno equivale ad un scopo importante come…… fare canestro.

Il Presidente provinciale dell’Avis di Pescara Camillo Bosica ha dichiarato: “Portare il verbo della Donazione del Sangue in tutti i territori della Provincia di Pescara; promuovere tale pratica ed informare del suo prezioso Valore etico e della sua importanza è un imperativo che vogliamo attuare ricorrendo alla moderna Urban Art, veicolando cioè con questa e colorata modalità il messaggio della Donazione del Sangue. Incuriosire, informare e promuovere: è questo il nostro impegno. Tutto questo lo facciamo con colori, forme e cromatismi e riceviamo apprezzamenti e giudizi positivi che costituiscono un segno tangibile che promuovere iniziative di rilevanza pubblica con l’Arte può essere cosa buona e giusta. Mi preme ringraziare il Sindaco De Collibus Claudio per la disponibilità manifestata verso il nostro progetto e l’Assessore municipale Orsijena Loris per aver condiviso ogni fase dell’installazione dell’opera”.

A tal proposito riportiamo le dichiarazioni del Sindaco De Collibus Claudio: “Abbiamo accolto da subito con grande entusiasmo l’iniziativa dell’AVIS Provinciale di Pescara, in quanto uno degli obiettivi dell’Amministrazione è quello di avvalersi della creatività artistica per riqualificare angoli degradati del territorio e veicolare messaggi sociali importanti, come in questo caso” e dell’Assessore municipale Orsijena Loris : “L’opera trasmette maggiore “vitalità” all’intera area scolastica, ma assume anche un valore educativo, poiché attraverso immagini di grande forza comunicativa si riesce ad attirare l’attenzione anche dei più giovani, sensibilizzandoli fin da piccoli su temi importanti come la donazione del sangue e la solidarietà.”