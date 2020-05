VICINI MA LONTANI, LO SPORTELLO PSICOLOGICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPOLTORE

Vicini anche se lontani: è il nome scelto per l'iniziativa che di fatto ripristina lo Sportello Psicologico dell'Istituto Comprensivo di Spoltore "Dante Alighieri". Una scelta del preside Bruno D'Anteo che vuole essere una risposta alla condizione innescata dal Covid-19, non solo dal punto di vista della didattica, ma anche per le conseguenze emotive e psicologiche di ragazzi e famiglie. " La Dott.ssa Ida Digennaro si è resa subito disponibile per aiutare tutta la nostra organizzazione ad affrontare questo delicato momento, con spirito costruttivo e desiderio di arricchimento interiore" spiega la scuola in una nota. Digennaro è reperibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 al numero 333 2993883.

"Il Coronavirus" spiega l'assessore all'istruzione Roberta Rullo "ha cambiato tutte le nostre abitudini comunicative e relazionali: sia per via della clausura che ci ha imposto, sia perché ci offre come unica via d'uscita dalla stessa l'utilizzo di tecnologie con le quali spesso non si ha familiarità". La scuola in ogni caso deve restare vicina agli studenti, che possono sentirsi smarriti senza la loro routine. Gli insegnanti sono fondamentali dal punto di visto emotivo e in questi giorni si è dibattuto a lungo sulla necessità di raccogliere questa sfida, non solo nella didattica, ma anche come mezzo di monitoraggio delle inquietudini familiari: per questo motivo attraverso lo sportello di ascolto, ci si propone di andare oltre l'assegnazione dei compiti e fornire suggerimenti per affrontare la vita post virus a famiglie, studenti e anche docenti che dovessero sentirne il bisogno.