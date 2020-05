Provvedimenti Emergenza sanitaria COVID-19

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Antonio Delle Monache, Moreno Sablone, Chiara Rasetta - Gruppo Consiliare In Comune - e Remo Giovanetti - Gruppo Consiliare Cittadini per Loreto -,

dichiarono:

a seguito delle nostre proposte rivolte alla maggioranza, per attuare misure di sostegno in favore di famiglie, aziende, imprese, lavoratori autonomi in situazioni di difficoltà a causa delle problematiche derivanti dall’emergenza “Coronavirus”, i provvedimenti della Giunta Comunale di Loreto Aprutino, sebbene apprezzabili, sono di scarso impatto e si sarebbe potuto fare di più.

Accogliamo favorevolmente, a seguito della nostra richiesta, la decisione di decurtare gli importi già pagati per il servizio di trasporto scolastico per i mesi di marzo, aprile e maggio nel prossimo anno scolastico, ma siamo delusi perché non è stata prevista né la riduzione della TARI, il cui pagamento è stato solo differito di qualche mese, né la riduzione dell’addizionale comunale Irpef.

Nessuna misura è stata adottata per ridurre il carico fiscale ai cittadini; inoltre, non è stata prevista in favore delle attività commerciali, per sostenere la ripartenza economica, alcuna esenzione o riduzione dell’importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico. La semplice sospensione degli avvisi di pagamento, la decisione di non applicare sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento di tasse locali, a patto che il ritardo sia di pochi mesi, non rappresentano un sostegno per le famiglie e per le attività economiche locali.

Loreto Aprutino, 14/05/2020