IL COMUNE DI SPOLTORE APRE IL CONTO PER LA RACCOLTA FONDI EMERGENZA COVID-19

Il Comune di Spoltore ha aperto un conto dedicato alla raccolta fondi per l'emergenza Covid-19, presso la Banca Popolare di Bari alla quale fa riferimento la Tesoreria dell'Ente. Le coordinate IBAN sono : IT 42 E 05424 04297 000000001044. La denominazione è "COMUNE DI SPOLTORE - FONDO EMERGENZA CORONAVIRUS". Si tratta di un ulteriore strumento pensato per fronteggiare quest'emergenza: l'Ente ha già aperto le domande (c'è tempo fino all'8 aprile) per chiedere i Buoni Spesa e il sindaco Luciano Di Lorito ha annunciato uno stanziamento extra da 75 mila euro, da aggiungersi ai fondi statali, per un'ulteriore assegnazione di contributi economici. In questo caso, però, si pensa di destinarli per aiuti non alimentari, come ad esempio il pagamento di affitti e rate dei mutui.



"I contributi che arriveranno sul conto corrente" spiega il primo cittadino "andranno ad aggiungersi ai fondi nazionali e locali stanziati per le necessità urgenti di chi si è ritrovato in una situazione di difficoltà per colpa del Coronavirus. Ovviamente è un sacrificio e un gesto di generosità in più che viene chiesto a chi ne ha la possibilità: tanti stanno già dando una mano, ognuno secondo le proprie possibilità, e Spoltore sta dimostrando ancora una volta di essere una comunità unita e coesa."



Sull'opportunità di usare i fondi comunali per aiutare ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal governo nazionale, i cittadini di Spoltore, Di Lorito sottolinea che valuterà assieme ai tecnici la formula migliore: "la prossima l'assegnazione dei buoni spesa sarà un banco di prova importante, ci permetterà di capire con precisione quante famiglie e quali situazioni lavorative sono state maggiormente colpite dalla crisi economica innescata dall'epidemia. Anche per questo, la mia speranza è che i buoni spesa siano richiesti da persone che hanno effettivo bisogno e che lo strumento dell'autodichiarazione sia usato con responsabilità, anche perché ci saranno controlli successivi e ogni abuso sarà punito". Le modalità per richiedere i buoni spesa sono sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it: solo i cittadini che non hanno i mezzi informatici necessari possono rivolgersi in Comune, tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. I moduli e i banchetti sono all'esterno, al fine di limitare situazioni a rischio e agevolare il rispetto delle distanze di sicurezza.