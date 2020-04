LA GIORNATA DELL'AUTISMO A SPOLTORE

Anche se le manifestazioni legate alla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo sono state rimandate, il 2 aprile è stata comunque una giornata all'insegna del blu, il colore scelto a livello internazionale per questa giornata. "Il 2 aprile è una data che siamo abituati a sottolineare con una serie di iniziative ogni anno più importanti e partecipate che, ovviamente, in questo momento non abbiamo potuto ripetere" ricorda il sindaco Luciano Di Lorito. "Tuttavia, tante famiglie di Spoltore ieri mattina (2 aprile 2020) hanno lasciato un fiocco, un palloncino o qualche altro segno in blu, il colore scelto a livello internazionale per questa giornata, come avvenuto negli altri anni. Una risposta diventata ormai automatica da parte dei nostri cittadini, e un pensiero speciale rivolto a chi in questi giorni soffre particolarmente le rigide misure di sicurezza che siamo costretti a rispettare per limitare l'epidemia".

Sulla bacheca della pagina Facebook del Comune, un po' come accaduto per i disegni degli arcobaleni della campagna social #andràtuttobene, sono stati pubblicati i disegni dei bambini con gli hashtag #Micolorodiblu #Distantimavicini e le case addobbate con palloncini e altri elementi in blu.

"La mia idea per il 2020 è programmare comunque una giornata non appena sarà possibile dedicata a questa condizione, magari in estate quando potremo tornare ad abbracciarci, per ribadire che la diversita è una risorsa e non deve dividere. Per ora possiamo mandare solo un grande abbraccio virtuale agli autistici e alle loro famiglie".