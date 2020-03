'Dai una mano anche tu': "Aiutiamo ad aiutare chi ci sta salvando la vita"

“Dai una mano anche tu” - canzone scritta da Auro Zelli eseguita per la prima volta a Vasto circa trent’anni fa in occasione del nobile concerto di beneficenza tenuto al Cine Teatro Globo che vide protagonisti numerosi musicisti del territorio fra i quali Luigi Di Tullio e ospiti di caratura nazionale ed internazionale come Carol Kelly, cantante americana, e il presentatore di RaiRadio2 oggi Isoradio Federico Biagione - è il titolo di un'iniziativa di carattere solidale promossa dallo stesso Zelli.

Il progetto, infatti, continua la sua storia all’insegna della solidarietà e vuole farsi promotore di una raccolta fondi diretta ad una delle strutture ospedaliere del nord Italia che oggi più che mai sono in sofferenza e necessitano della vicinanza di ognuno di noi.

I proventi saranno devoluti in beneficenza all’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII, donazioni utili a fronteggiare l’emergenza Coronavirus "Donazione Covid-19 - DAI UNA MANO ANCHE TU" –

Iban: IT75Z0569611100000008001X73 - Codice Swift: PosoIT22

Il brano vanta l’illustre collaborazione di S.E. Rev.ma Mons. Pietro Santoro, Vescovo dei Marsi, il quale all’epoca impreziosì il testo.

Dopo molti anni, la canzone, è stata oggetto di un restyling; un arrangiamento moderno curato da Andrew Terpo, giovanissimo e brillante allievo di Auro. La registrazione è stata effettuata presso lo studio ‘ONLY ONE Studio Recording’ di Stefano De Libertis il quale ha curato l’editing e il missaggio del brano. Il videoclip realizzato da Kevin Zingarelli vede la partecipazione di: Andrea Terpolilli, Annalucy Figliolino, Antonio D’Avino, Chiara Mechi, Cristina Perrina, Debora Castellano, Fabio Tascone, Giovanna Mattucci, Giulia Tinari, Gloria Novielli, Chiara Mancaniello, Maria Pia Smargiassi, Michele Paolino, Maria Stella Pollutri, Riccardo Sciascia, Sara Marini, Giorgia Sorrentino, Tiziano Terpolilli, tutti allievi che partecipano ai laboratori tenuti da Auro Zelli presso l’Istituto Comprensivo G. Rossetti di Vasto.

Un grazie particolare e sentito va a tutti coloro che hanno permesso e sostenuto la realizzazione del progetto: l’Amministrazione Comunale Città del Vasto, in particolare il Sindaco Francesco Menna, il Vice-Sindaco Giuseppe Forte, l’Assessore Anna Bosco, inoltre un grazie speciale va al Polo le Nuove Muse, il MIUR e alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti” Maria Pia Di Carlo, a Roberto Laccetti e ad Emma Columbro.

Il videoclip del lavoro realizzato, verrà condiviso pubblicamente su tutte le piattaforme web e social più importanti e successivamente proiettato durante la seconda edizione della manifestazione Scuolanzonissima a Palazzo d’Avalos a Vasto.

La canzone è un messaggio di speranza e solidarietà; è un invito ad aiutare tutti coloro che oggi più che mai hanno bisogno e a non restare indifferenti, a rispettare le regole per prevenire il contagio.

AIUTIAMO AD AIUTARE CHI CI STA SALVANDO LA VITA: offriamo il nostro contributo all’Ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII.