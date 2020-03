EMERGENZA CORONAVIRUS: MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI TRAFFICO

Monitorare i flussi di traffico per fermare il Coronavirus: sul territorio di Spoltore è attivo un monitoraggio che raffronta i dati di questi giorni, seguendo i vari step che hanno portato all'attuale stop per tutte le attività non essenziali, con le serie storiche registrate da quando sono attivi i servizi di videosorveglianza e le telecamere con lettura targa.

“Dall’analisi statistica del traffico su Spoltore, rispetto a giovedì 27 febbraio, circolano tra il 58 % di veicoli in meno" spiega il comandante della Polizia Locale Panfilo D'Orazio, in riferimento ai dati del 12 marzo. “I dati provvisori di venerdì 13, inoltre, indicano un calo ulteriore del 15% rispetto al giorno precedente".

Questi dati saranno utilizzati nei prossimi giorni per organizzare i controlli: “un eventuale aumento del traffico verrebbe segnalato e verificato, quindi state a casa" chiarisce il sindaco Luciano Di Lorito. Il rischio che si vuole scongiurare è che qualcuno approfitti del fine settimana per non rispettare i divieti.

“E' necessario che tutti” continua il primo cittadino “anche all'interno delle famiglie, facciano uno sforzo per far capire la situazione e i rischi che corriamo. In un certo senso, le persone vanno responsabilizzate, ma allo stesso tempo va spiegato che la situazione migliorerà se tutti rispettiamo le norme per i prossimi 15 giorni. Una volta spezzato il contagio, progressivamente il governo centrale potrà allentare le misure e torneremo alla normalità dopo tanti sacrifici".

Più si rispettano le regole, dunque, prima riusciremo ad arginare questo contagio: “ma se non saremo tutti attenti nell'osservare le norme, dovremo ricominciare da capo”.

Nel frattempo, si cerca di combattere anche i disagi legati all'isolamento forzato di tante persone, magari sole e anziane. Per questo è stato attivato lo sportello di supporto psicologico, rivolto a tutti i cittadini di Spoltore che ne abbiano esigenza, al numero 085.4984251. In questa prima fase il servizio sarà attivo il lunedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.