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TRUFFATORI SI SPACCIANO PER CARABINIERI E CHIEDONO DI ENTRARE

il comune di Moscufo dirama un comunicato nella quale invita i cittadini nel fare attenzione

| di Redazione
| Categoria: Attualità
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AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I MOSCUFESI
DOPO AVER AVUTO UN COLLOQUIO TELEFONICO CON IL COMANDANTE DELLA NOSTRA CASERMA DEI CARABINIERI, SI PORTA A CONOSCENZA CHE GIRANO FALSI CARABINIERI CHE CHIEDONO DI ENTRARE PER EFFETTUARE DEI CONTROLLI INERENTI IL CORONAVIRUS.
NON E' COMPETENZA DELL'ARMA EFFETTUARE QUESTI CONTROLLI NON APRITE A NESSUNO!!!

CONDIVIDETE  TUTTI GRAZIE.

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