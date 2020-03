TRUFFATORI SI SPACCIANO PER CARABINIERI E CHIEDONO DI ENTRARE

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I MOSCUFESI

DOPO AVER AVUTO UN COLLOQUIO TELEFONICO CON IL COMANDANTE DELLA NOSTRA CASERMA DEI CARABINIERI, SI PORTA A CONOSCENZA CHE GIRANO FALSI CARABINIERI CHE CHIEDONO DI ENTRARE PER EFFETTUARE DEI CONTROLLI INERENTI IL CORONAVIRUS.

NON E' COMPETENZA DELL'ARMA EFFETTUARE QUESTI CONTROLLI NON APRITE A NESSUNO!!!

CONDIVIDETE TUTTI GRAZIE.