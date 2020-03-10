TRUFFATORI SI SPACCIANO PER CARABINIERI E CHIEDONO DI ENTRARE
il comune di Moscufo dirama un comunicato nella quale invita i cittadini nel fare attenzione| di Redazione | Categoria: Attualità
AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I MOSCUFESI
DOPO AVER AVUTO UN COLLOQUIO TELEFONICO CON IL COMANDANTE DELLA NOSTRA CASERMA DEI CARABINIERI, SI PORTA A CONOSCENZA CHE GIRANO FALSI CARABINIERI CHE CHIEDONO DI ENTRARE PER EFFETTUARE DEI CONTROLLI INERENTI IL CORONAVIRUS.
NON E' COMPETENZA DELL'ARMA EFFETTUARE QUESTI CONTROLLI NON APRITE A NESSUNO!!!
CONDIVIDETE TUTTI GRAZIE.
Redazione