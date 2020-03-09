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ESTENSIONE MISURE RESTRITTIVE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE: LE PRINCIPALI NOVITA'

| di Redazione
| Categoria: Attualità
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Con effetto dal 10.03.2020 e fino al 03.04.2020 sono estese a tutto il territorio nazionale le prescrizioni ed i divieti di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020.


- SCUOLE CHIUSE FINO AL 03.04.2020.


- DIVIETO DI RECARSI FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA SE NON PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO, SALUTE, NECESSITA', RIENTRO A DOMICILIO.


- BAR E RISTORANTI APERTI DALLE 6.00 ALLE 18.00 SE RISPETTANO LE CAUTELE INDICATE.


- APERTE FARMACIE E GENERI ALIMENTARI CON ADOZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA.


- SOSPESE LE ATTIVITA' DELLE PALESTRE, DEI CENTRI SPORTIVI, DEI CENTRI SOCIALI E RICREATIVI.


- E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

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