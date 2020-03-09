ESTENSIONE MISURE RESTRITTIVE ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE: LE PRINCIPALI NOVITA'| di Redazione | Categoria: Attualità
Con effetto dal 10.03.2020 e fino al 03.04.2020 sono estese a tutto il territorio nazionale le prescrizioni ed i divieti di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020.
- SCUOLE CHIUSE FINO AL 03.04.2020.
- DIVIETO DI RECARSI FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA SE NON PER COMPROVATE RAGIONI DI LAVORO, SALUTE, NECESSITA', RIENTRO A DOMICILIO.
- BAR E RISTORANTI APERTI DALLE 6.00 ALLE 18.00 SE RISPETTANO LE CAUTELE INDICATE.
- APERTE FARMACIE E GENERI ALIMENTARI CON ADOZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA.
- SOSPESE LE ATTIVITA' DELLE PALESTRE, DEI CENTRI SPORTIVI, DEI CENTRI SOCIALI E RICREATIVI.
- E' VIETATA OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.
Redazione