RINVIATA LA RIUNIONE SUL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DI PIANELLA

Il Capogruppo di PIANELLA VICINA ed il Circolo PD di Pianella nel rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, recante le “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, visto l’AVVISO PUBBLICO del Sindaco di Pianella del 5 Marzo 2020, che sospende tutte le manifestazioni, i congressi e le riunioni e gli eventi di qualsiasi natura, sia in luogo pubblico che in privato, che comportano affollamento di persone, comunicato il RINVIO della riunione sul nuovo Piano Regolatore Generale di Pianella, adottato con Delibera di Consiglio Comunale N° 5 del 30 Gennaio 2020 convocata per Martedì 10 Marzo 2020 alle ore 19:00.

La riunione si svolgerà Lunedì 6 Aprile 2020 alle ore 19:00, sempre presso l’Agriturismo LA GALLINA di C.da Pratodonico N° 1 - Pianella (PE)

INCONTRO – DIBATTITO

Introduce e modera :

Gianni Filippone (Consigliere Comunale e Segretario PD)

Intervengono :

Arch. Valeriano Mergiotti (Dirigente Comune di Chieti)

Tecnici ed esperti del settore di Pianella, Cepagatti e Loreto Aprutino

Vista l’importanza per il futuro di Pianella la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni telefonare a Gianni Filippone - 347 5797110